Capcom ha nascosto un riferimento a Resident Evil 9 nel video celebrativo sulle vendite di RE 4 Remake

Capcom ha deciso di festeggiare il traguardo delle 10 milioni di copie vendute di Resident Evil 4 Remake con un video celebrativo, ma i fan più attenti hanno scovato qualcosa di molto interessante. nascosto tra le immagini di ringraziamento, sembra celarsi un primo teaser di Resident Evil 9, pronto a far parlare di sé. Il riferimento è sottile ma carico di significato, tanto da scatenare le teorie online. Scopriamo insieme di cosa si tratta e perché potrebbe essere un indizio importante sul futuro della serie survival horror più celebre di sempre.Nel video pubblicato da Capcom su X, il team di sviluppo Dev 1 ha ringraziato la community per l’incredibile supporto a Resident Evil 4 Remake, celebrando non solo i 10 milioni di copie vendute del Remake, ma anche il totale di 167 milioni di unità vendute dell’intera saga dal 1996 a oggi. Game-experience.it - Capcom ha nascosto un riferimento a Resident Evil 9 nel video celebrativo sulle vendite di RE 4 Remake? Leggi su Game-experience.it ha deciso di festeggiare il traguardo delle 10 milioni di copie vendute dicon un, ma i fan più attenti hanno scovato qualcosa di molto interessante.tra le immagini di ringraziamento, sembra celarsi un primo teaser di9, pronto a far parlare di sé. Ilè sottile ma carico di significato, tanto da scatenare le teorie online. Scopriamo insieme di cosa si tratta e perché potrebbe essere un indizio importante sul futuro della serie survival horror più celebre di sempre.Nelpubblicato dasu X, il team di sviluppo Dev 1 ha ringraziato la community per l’incredibile supporto a, celebrando non solo i 10 milioni di copie vendute del, ma anche il totale di 167 milioni di unità vendute dell’intera saga dal 1996 a oggi.

Se ne parla anche su altri siti

Alba Parietti e la malattia mentale della madre: "Ha nascosto il suo male a tutti, lei fingeva di stare bene" - Alba Parietti non parla spesso della madre, Grazia Dipietromaria, ma quando lo fa è impossibile non commuoversi. Lo ha fatto anche ieri sera, a Le Iene, con un monologo con il quale ha provato a sensibilizzare sul tema delle malattie mentali, di cui ancora oggi si parla troppo poco. Il racconto... 🔗today.it

Caso Orlandi, parla Giuseppe Pignatone: “Capaldo mi ha nascosto la trattativa col Vaticano” - Ricevuto in commissione il dottor Giuseppe Pignatone, procuratore a Roma quando è stata chiusa la seconda inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi nel 2015 ed è avvenuta l'estumulazione della tomba di De Pedis in Sant'Apollinare con conseguente trattativa fra Stato e Vaticano ed ex presidente del Tribunale Vaticano.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Putin ha un nemico “nascosto”, mentre l’Occidente è spaccato e si divide su tutto - Nel terzo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, la confusione politica tra i Paesi occidentali è palpabile. Come scrive Paolo Garimberti su Repubblica, Vladimir Putin ha sempre visto nell’“Occidente collettivo” il suo vero nemico, un concetto che rimane fondamentale nella sua visione geopolitica. Ma oggi il panorama è tutt’altro che chiaro. La leadership europea appare frammentata, con metà dei capi di Stato e di governo dell’Unione Europea, accompagnati dal primo ministro canadese Justin Trudeau, che hanno visitato Kiev per celebrare il supporto all’Ucraina. 🔗thesocialpost.it

Ne parlano su altre fonti

Un riferimento a Resident Evil 9 sembra sia nascosto nel video celebrativo di Capcom sulle vendite di RE 4; Monster Hunter Wilds | Recensione - Il nuovo punto di riferimento della saga; Street Fighter 6 ha nascosto un cheat code segreto assolutamente folle; Capcom ha nascosto un riferimento a Resident Evil 9 nel video celebrativo sulle vendite di RE 4 Remake?. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Capcom ha nascosto un riferimento a Resident Evil 9 nel video celebrativo sulle vendite di RE 4 Remake? - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Un riferimento a Resident Evil 9 sembra sia nascosto nel video celebrativo di Capcom sulle vendite di RE 4 - Capcom avrebbe nascosto un riferimento a Resident Evil 9 nel recente video celebrativo sulle vendite di Resident Evil 4, secondo i fan, a partire da una segnalazione da parte del solito Dusk Golem, le ... 🔗msn.com

Capcom potrebbe aver fatto riferimento a Resident Evil 9 durante il video tributo al remake di Resident Evil 4 - Alcuni giocatori pensano che Capcom abbia fatto delle novità inaspettate su Resident Evil 9 durante un omaggio al remake di Resident Evil 4. I fan più attenti hanno notato un cartello a forma di numer ... 🔗notebookcheck.it