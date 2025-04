Calciomercato.it - Allarme nerazzurro alla vigilia: infortunio e forfait

Giocatorea serio rischioper la partita di domani: l’getta l’sulla squadra, cosa sta succedendoCresce l’attesa per la 34esima giornata di campionato, che per le ben note vicissitudini prenderà il via in ritardo rispetto al previsto. Inusuali venerdì e sabato senza partite, si comincia domani alle ore 12.30. Palinsesto domenicale con sette gare, molte delle quali cruciali per gli obiettivi di altissima classifica. Ma con l’scattato nelle ore immediatamente precedentidiscesa in campo, per unche può cambiare i piani dell’allenatore.– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)A tremare, sono i nerazzurri dell’Atalanta, che giocheranno domani sera contro il Lecce. I bergamaschi hanno un impegno fondamentale per cercare di blindare il terzo posto in classifica e la conseguente qualificazioneprossima Champions, ma rischiano di sfidare i pugliesi senza Mateo Retegui.