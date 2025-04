Indiana Jones e l’Antico Cerchio sta vendendo più rapidamente su PS5 rispetto ad Xbox Series X e PC per un report

Xbox sta iniziando a dare i suoi frutti: Indiana Jones e l'Antico Cerchio sta vendendo più rapidamente su PS5 rispetto a PC e Xbox. Secondo i dati di Alinea Analytics, in soli sette giorni dal lancio, la versione PlayStation 5 ha surclassato le vendite iniziali su Steam del 28%, nonostante il titolo fosse già disponibile da mesi altrove. Un risultato sorprendente, che suggerisce quanto forte sia l'appeal di Indiana Jones anche su console non Xbox, e che potrebbe accelerare i piani di lancio simultaneo per futuri titoli Microsoft.Come leggiamo su Alinea Alytics, Indiana Jones e l'Antico Cerchio, sviluppato da MachineGames, rappresenta uno dei primi casi di pubblicazione multipiattaforma da parte di Xbox, ed è già un esempio virtuoso. Secondo quanto riportato dal gruppo di analisti, lanciato su PS5 il 17 aprile 2025, il gioco ha venduto 117.

