Via i rifiuti da giardini piazzali e marciapiedi ripulita la zona della stazione e della Rocca di Senigallia

Senigallia - In concomitanza della Giornata della Liberazione 2025, i volontari de La Via della Felicità di Senigallia hanno organizzato ed eseguito nel pomeriggio, una capillare azione di rimozione di rifiuti che ricoprivano i pozzetti degli alberi, i giardini, i piazzali e i marciapiedi delle. Anconatoday.it - Via i rifiuti da giardini, piazzali e marciapiedi: ripulita la zona della stazione e della Rocca di Senigallia Leggi su Anconatoday.it - In concomitanzaGiornataLiberazione 2025, i volontari de La ViaFelicità dihanno organizzato ed eseguito nel pomeriggio, una capillare azione di rimozione diche ricoprivano i pozzetti degli alberi, i, ie idelle.

