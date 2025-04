Semina il panico in stazione e sfregia un 26enne al volto è grave

Reggio Emilia, 26 aprile 2025 – Riesplode la violenza in zona stazione. Intorno alle 15,30 si è scatenata una lite tra stranieri. Un 26enne egiziano è stato colpito al volto con una bottiglia rotta in piazzale Marconi ed è ora ricoverato sotto osservazione all'Arcispedale Santa Maria Nuova dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a causa delle gravi ferite riportate. Stando a quanto ricostruito, anche grazie alle testimonianze delle molte persone presenti e da alcuni video amatoriali, un uomo di origine africana – forse ubriaco o sotto effetto di stupefacenti – ha cominciato a dare in escandescenza prendendosela anche coi passanti, scatenando panico e terrore. Prima ha fermato un furgone tra viale IV Novembre e la rotonda di piazzale Marconi, ingaggiando una colluttazione con il conducente.

