Israele pronta ad ampliare offensiva contro Hamas a Gaza

ampliare significativamente la loro offensiva contro Hamas nella Striscia di Gaza se le trattative per il rilascio degli ostaggi con il gruppo terroristico continueranno a arenarsi. Lo riporta The Times of Israel.Secondo l'Idf, l'intensificazione dell'offensiva vedrà l'esercito richiamare un gran numero di riservisti e operare in nuove aree di Gaza.Dal 18 marzo scorso, quando Israele ha ripreso l'offensiva contro Hamas, l'Idf hanno reso noto di aver colpito oltre 1.800 obiettivi a Gaza. Nelle ultime 48 ore, ne sono stati colpiti 120. Quotidiano.net - Israele pronta ad ampliare l'offensiva contro Hamas a Gaza Leggi su Quotidiano.net Le forze armate israeliane (Idf) hanno annunciato che si stanno preparando adsignificativamente la loronella Striscia dise le trattative per il rilascio degli ostaggi con il gruppo terroristico continueranno a arenarsi. Lo riporta The Times of Israel.Secondo l'Idf, l'intensificazione dell'vedrà l'esercito richiamare un gran numero di riservisti e operare in nuove aree di.Dal 18 marzo scorso, quandoha ripreso l', l'Idf hanno reso noto di aver colpito oltre 1.800 obiettivi a. Nelle ultime 48 ore, ne sono stati colpiti 120.

