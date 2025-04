Attacco al amministrazione Matacena Città abbandonata e bilancio fuori controllo

amministrazione Matacena sono bastati per riportare Aversa indietro di anni. È durissimo il giudizio espresso dal movimento La Politica che Serve, che in un comunicato ufficiale denuncia il degrado crescente, l’assenza di visione e il caos amministrativo che avrebbero riportato la. Casertanews.it - Attacco all'amministrazione Matacena: "Città abbandonata e bilancio fuori controllo" Leggi su Casertanews.it Dieci mesi disono bastati per riportare Aversa indietro di anni. È durissimo il giudizio espresso dal movimento La Politica che Serve, che in un comunicato ufficiale denuncia il degrado crescente, l’assenza di visione e il caos amministrativo che avrebbero riportato la.

Su altri siti se ne discute

Sant’Agata, gruppi PD e Dei Goti all’attacco: “Cinque anni di immobilismo e non amministrazione” - Tempo di lettura: 3 minuti“Dopo quasi 5 anni, ancora oggi, quei rari Consigli Comunali che vengono convocati dal governo cittadino riguardano solo adempimenti e atti di natura squisitamente tecnica. Ormai da anni siamo gestiti da una amministrazione “commissariale”, nulla a che vedere con la fase post dissesto. Proprio nulla”. Così in una nota i gruppi PD e Dei Goti. “Non ci sono scelte e comportamenti di natura amministrativa e ancor più politica finalizzati a difendere gli interessi collettivi e/o a sostenere le ragioni di una Comunità che in questi anni è stata praticamente “demolita”. 🔗anteprima24.it

Gaza, attacco israeliano su scuola con sfollati, almeno 10 morti - Roma, 23 apr. (askanews) - Si alza ancora il fumo dalle macerie dopo l'ultimo attacco israeliano a Gaza City. È stata colpita una scuola nel quartiere Al-Tuffah; secondo l'esercito israeliano era stata trasformata in un rifugio di Hamas. I servizi di soccorso hanno riferito che almeno 10 persone sono rimaste uccise nell'edificio che ospitava sfollati nella parte orientale della città. Ci sarebbero anche bambini tra le vittime. 🔗quotidiano.net

L'attacco alla libera stampa e il declino della democrazia - Negli Stati Uniti, Donald Trump ha sottomesso alcuni giornali ostili e ha neutralizzato gli altri alimentando una sfera mediatica parallela. In Italia alcuni politici attaccano i giornalisti. Ma con il giornalismo sparisce una certa idea di società 🔗vanityfair.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Aversa, Carratù: Quella di Matacena è una casa di paglia, solo litigi e tensioni. E la città resta bloccata; Strade sporche e incuria, l'attacco di LPCS: Città indietro di anni. 🔗Cosa riportano altre fonti