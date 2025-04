Marinozzi consiglia l’Inter Chi contro la Roma al posto di Thuram Ecco chi farei giocare io

Marinozzi ha voluto dire la sua alla vigilia del delicato impegno di campionato per l’Inter di Inzaghi contro la RomaIntervenuto dagli studi di Sky Sport, il giornalista Andrea Marinozzi ha fatto il punto sul momento di stagione dell’Inter di Simone Inzaghi, attesa domani da una partita chiave contro la Roma di Claudio Ranieri. Questa la sua riflessione anche sul peso che ha per i nerazzurri l’assenza di Marucus Thuram per infortunio. Beneamata che è chiamata a reagire dopo le sconfitte arrivate contro Bologna in campionato e Milan in Coppa Italia.PAROLE – «Chi contro la Roma al posto di Thuram? Se sta bene, Arnautovic. Anche perché ha ottimi numeri quando è partito titolare. Tranne contro lo Young Boys, ha sempre fatto gol. Gli altri ora non esistono: Taremi è una grossa delusione, avevo grosse aspettative su di lui perché come giocatore mi piace. Internews24.com - Marinozzi consiglia l’Inter: «Chi contro la Roma al posto di Thuram? Ecco chi farei giocare io» Leggi su Internews24.com Il noto giornalista Andreaha voluto dire la sua alla vigilia del delicato impegno di campionato perdi InzaghilaIntervenuto dagli studi di Sky Sport, il giornalista Andreaha fatto il punto sul momento di stagione deldi Simone Inzaghi, attesa domani da una partita chiaveladi Claudio Ranieri. Questa la sua riflessione anche sul peso che ha per i nerazzurri l’assenza di Marucusper infortunio. Beneamata che è chiamata a reagire dopo le sconfitte arrivateBologna in campionato e Milan in Coppa Italia.PAROLE – «Chilaaldi? Se sta bene, Arnautovic. Anche perché ha ottimi numeri quando è partito titolare. Trannelo Young Boys, ha sempre fatto gol. Gli altri ora non esistono: Taremi è una grossa delusione, avevo grosse aspettative su di lui perché come giocatore mi piace.

Approfondimenti da altre fonti

Caressa consiglia l’Inter: «Il Bayern Monaco soffre quella cosa, ho guardato i loro numeri in Bundesliga e vi posso dire che…» - di RedazioneIl noto giornalista e telecronista Fabio Caressa ha voluto dire la sua sulla doppia sfida dell’Inter in Champions League contro il Bayern Monaco Intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay nel corso del programma Deejay Football Club, il noto giornalista e telecronista Fabio Caressa si proietta sulla doppia sfida che spetterà l’Inter per i Quarti di Finale di Champions League contro il Bayern Monaco di Vincent Kompany. 🔗internews24.com

Matthaus consiglia: «Inter deve aggredire il Bayern Monaco. Serve cuore!» - Lothar Matthaus si è espresso nel pre-partita di Bayern Monaco-Inter, match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Di seguito il suo commento. LE DICHIARAZIONI – Lothar Matthaus si è così pronunciato a Sky Sport prima del fischio d’inizio di Bayern Monaco-Inter: «Una sfida tra due squadre fortissime, penso che sia un match tra due club allo stesso livello. Per vincere stasera l’Inter deve attaccare, se lascia andare il Bayern Monaco diventa difficile. 🔗inter-news.it

Khedira consiglia il Bayern Monaco per la sfida contro l’Inter: «I tedeschi dovranno evitare di incappare in questi tre errori». Gli accorgimenti dell’ex Juve - di Redazione JuventusNews24Khedira mette in allerta il Bayern Monaco: contro l’Inter servirà evitare di incappare in tre errori capitali! Il messaggio dell’ex Juve Sami Khedira ha analizzato la sfida tra Bayern Monaco e Inter, che vale l’accesso alle semifinali di Champions League. L’ex Juve ha dato questi consigli ai bavaresi ai microfoni di Kicker. PAROLE – «I nerazzurri sono duri, hanno poco bisogno della palla, sanno soffrire e difendere. 🔗juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Marinozzi: «Barcellona diverso dal Bayern Monaco. Mi aspetto questa partita dall’Inter» - La semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona si avvicina e Andrea Marinozzi, dagli studi di Sky Sport, ha offerto un’interessante analisi tecnica sulle insidie che attendono i nerazzurri n ... 🔗informazione.it

Marinozzi consiglia Inzaghi: «Non abbandoni una politica. Gestire» - Andrea Marinozzi ha indicato il principale compito di Simone Inzaghi in vista del prosieguo dell’annata, con l’Inter che ha tanti obiettivi ancora disponibili. IL RAGIONAMENTO – Andrea Marinozzi ha ... 🔗inter-news.it

Marinozzi: «Inter in mezzo contata! Attacco? In estate andrei su 2» - Allo stesso tempo poi parla delle riserve in attacco e consiglia due nomi per l’estate. ROTAZIONI – Andrea Marinozzi ... Inter. Il giornalista individua però un problema: «Ha ruotato tantissimo in ... 🔗inter-news.it