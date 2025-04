Per il noto storico Gerard Libaridian per i leader di Turchia Israele e Azerbaigian la violazione del diritto e delle norme internazionali è diventata la regola Con il crollo dell’Urss si è persa l’occasione di pacificare il mondo

delle guerre che infuriano nel mondo. Sono passati quasi due lustri da allora e le parole del sommo pontefice, scomparso il 21 aprile scorso, appaiono tristemente profetiche: almeno 50 i conflitti in corso, censiti e classificati per livelli di gravità dall’Armed Conflict Location & Event Data (Acled). L’Ong americana, con sede nel Wisconsin, ha rilevato che dal 2020 al 2024 gli episodi associabili a situazioni di conflitto sono quasi raddoppiati, passando da oltre 104mila a quasi 200mila, causando solo lo scorso anno 233mila decessi.Una persona su otto nel 2024 è stata esposta ad un conflitto e quasi 100 milioni di altre sono state costrette a migrare, per sfuggire alle violenze. Nella top ten dei Paesi a rischio estremo, Palestina, Myanmar, Siria, Messico sono fra i primi quattro, a seguire Libano, Sudan, Camerun, Messico e Ucraina quattordicesima. Follow.it - Per il noto storico Gerard Libaridian per i leader di Turchia, Israele e Azerbaigian la violazione del diritto e delle norme internazionali è diventata la regola. Con il crollo dell’Urss si è persa l’occasione di pacificare il mondo Leggi su Follow.it “Una terza guerra mondiale a pezzi” era l’allarme che papa Francesco lanciava nel 2014, a propositoguerre che infuriano nel. Sono passati quasi due lustri da allora e le parole del sommo pontefice, scomparso il 21 aprile scorso, appaiono tristemente profetiche: almeno 50 i conflitti in corso, censiti e classificati per livelli di gravità dall’Armed Conflict Location & Event Data (Acled). L’Ong americana, con sede nel Wisconsin, ha rilevato che dal 2020 al 2024 gli episodi associabili a situazioni di conflitto sono quasi raddoppiati, passando da oltre 104mila a quasi 200mila, causando solo lo scorso anno 233mila decessi.Una persona su otto nel 2024 è stata esposta ad un conflitto e quasi 100 milioni di altre sono state costrette a migrare, per sfuggire alle violenze. Nella top ten dei Paesi a rischio estremo, Palestina, Myanmar, Siria, Messico sono fra i primi quattro, a seguire Libano, Sudan, Camerun, Messico e Ucraina quattordicesima.

Su questo argomento da altre fonti

Atletico Ascoli: Orgoglio e Crescita dopo il Match Storico al Del Duca - Dopo una giornata storica vissuta al Cino e Lillo Del Duca, è stato Nicolò Civita, club manager dell’Atletico Ascoli a raccontare l’umore nello spogliatoio bianconero. Civita, cosa ha rappresentato per l’Atletico Ascoli la partita con il Chieti? "L’aver disputato il match al Del Duca, oltre a costituire motivo di orgoglio, rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita della compagine del patron Graziano Giordani. 🔗ilrestodelcarlino.it

Le coltellate a Sara e poi la corsa in auto fino a Noto: "Qualcuno ha aiutato Stefano Argentino a fuggire" - Le coltellate a Sara e poi la fuga in auto fino a Noto per rifugiarsi in un b&b gestito dalla famiglia. Così Stefano Argentino, il 26enne fermato con l'accusa di aver ucciso la studentessa Sara Campanella, avrebbe agito subito dopo il delitto. Ma qualcuno lo avrebbe aiutato a lasciare Messina. Di... 🔗palermotoday.it

Tour sui Florio: nel weekend torna l'itinerario nel centro storico di Palermo - I Florio furono artefici di un risveglio culturale, artistico e sociale, che trasformò Palermo in una vera capitale in grado di competere e rivaleggiare con le più importanti città d’Europa. Guide abilitate racconteranno ai partecipanti delle teste coronate, dei viaggiatori, di scrittori italiani... 🔗palermotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Per il noto storico Gerard Libaridian per i leader di Turchia, Israele e Azerbaigian la violazione del diritto e delle norme internazionali è diventata la regola. Con il crollo dell'Urss si è persa l'occasione di pacificare il mondo. 🔗Cosa riportano altre fonti