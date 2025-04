Ilfogliettone.it - Madonna entra nel club dei miliardi: “La Isla Bonita” supera il traguardo su YouTube

Il video della regina del popper la sua celebre hit “La” ha raggiunto un miliardo di visualizzazioni sundo così nell’esclusivodei brani con più di 10 cifre di views. Lo riporta Billboard, sottolineando come questostorico sia il primo per l’iconica artista, nonostante la sua carriera pluridecennale e i numerosi successi che hanno rivoluzionato la musica pop.Un video tra flamenco e spiritualitàPubblicato nel 1987 come parte dell’album “True Blue”, il video di “La” presentain un doppio ruolo: da una parte una passionale ballerina di flamenco, dall’altra una devota cattolica. Questa dualità riflette il contrasto tra sensualità e spiritualità, tema ricorrente nella sua produzione artistica.La regia di Mary LambertDiretto dalla regista Mary Lambert, già collaboratrice diper video come “Material Girl” e “Like a Virgin”, il clip si distingue per i suoi elementi latini: chitarre flamenche, maracas e percussioni che evocano un’atmosfera calda ed esotica.