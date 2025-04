Picchiato per avere urtato un giovane 19enne muore in ospedale dopo aver battuto la testa con un muretto è accaduto a Bologna

Avrebbe urtato un ragazzo incrociato per strada a Bologna e, per tutta risposta, è stato picchiato e buttato a terra, forse colpito da un motorino. Cadendo, avrebbe battuto la testa su un muretto e poche ore dopo è deceduto in ospedale. Sarebbe questo il contesto della morte di un 19enne di origine tunisina residente nel capoluogo emiliano, stroncato da un arresto cardiocircolatorio ieri sera all'ospedale.

Bologna, picchiato per avere urtato un giovane muore in ospedale - Picchiato e buttato a terra, forse colpito da un motorino. La sua colpa? Aver urtato un ragazzo incrociato per strada. È morto in ospedale, stroncato da un arresto cardiocircolatorio, il 19enne di origine tunisina, residente a Bologna, che ieri in zona Barca è stato aggredito e, cadendo, ha battuto la testa su un muretto. L'ipotesi iniziale, che il ragazzo fosse caduto in seguito a un abuso di alcol, ha lasciato il posto a uno scenario molto diverso, tanto che i carabinieri, coordinati dalla procura, hanno aperto un’indagine per omicidio preterintenzionale. 🔗tg24.sky.it

