Bologna urta un ragazzo per strada 19enne viene picchiato batte la testa e muore

Leggi su Fanpage.it È successo ieri sera in zona Barca. I carabinieri sulle tracce dei ragazzi che hanno colpito il giovane morto ora indagano per omicidio preterintenzionale.

