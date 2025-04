Venezia Milan Di Stefano Due dubbi in formazione tutto dipende dai recuperi

Venezia, Peppe Di Stefano ha fatto il punto sui dubbi di formazione che tengono banco in casa Milan Pianetamilan.it - Venezia-Milan, Di Stefano: “Due dubbi in formazione, tutto dipende dai recuperi” Leggi su Pianetamilan.it Alla vigilia della sfida contro il, Peppe Diha fatto il punto suidiche tengono banco in casa

Su altri siti se ne discute

Neres non convocato per il match contro il Venezia, rientrerà col Milan (Sky) - Il Napoli domani affronterà alle 12:30 il Venezia. Era in dubbio la presenza di David Neres tra i convocati, dopo l’infortunio che lo sta tenendo fuori da un mese. Neres non convocato contro il Venezia, rientra dopo la sosta nazionali Secondo quanto riportato da Sky Sport, il brasiliano non sarà convocato. Dunque, rientrerà per il match contro il Milan dopo la sosta delle nazionali, domenica 30 marzo alle 20:45. 🔗ilnapolista.it

Stefano Pioli non dimentica il Milan: «Mi dispiace, si era creato qualcosa di magico» - Il tecnico dell’Al-Nassr si è espresso sul periodo delicato attraversato dalla sua ex squadra. Pioli, che ha guidato il Diavolo alla conquista dello scudetto nel 2022, ha condiviso il suo pensiero ai microfoni di Sky Sport: «In questo momento mi trovo lontano, ma mi dispiace per i miei giocatori e per i tifosi, perché a […] L'articolo Stefano Pioli non dimentica il Milan: «Mi dispiace, si era creato qualcosa di magico» è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Stefano Ravaglia, pagine sul Milan - Alle 17.30 il giornalista Stefano Ravaglia sarà ospite alla libreria ’Liberamente’, in viale Alberti a Ravenna, per parlare del suo nuovo libro ’La storia del Milan’, edito da Diarkos. Presenterà l’incontro Gianluca Morozzi. Stefano Ravaglia (Ravenna, 1985) è giornalista sportivo, scrittore e conduttore. Lavora per Icaro Tv e Ravenna24Ore e si occupa, oltre che di calcio, di basket, pallavolo e Formula Uno. 🔗ilrestodelcarlino.it

Su questo argomento da altre fonti

Dove vedere Venezia - Milan in TV e streaming; Venezia-Empoli, maglia personalizzata per Civeriati prima della gara; ‘QUELLI CHE…’ – Mattei: “Mercato Lazio teorico, quello di Juve e Milan…” (AUDIO); Milan, il primo di tre indizi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Venezia-Milan, spinta da derby per i rossoneri: Jovic uomo chiave - Scopri il pronostico di Venezia-Milan: quote, marcatori favoriti e statistiche aggiornate. Jovic e Pulisic uomini chiave per i rossoneri. 🔗milanosportiva.com

Verso Venezia-Milan: Gabbia recuperato per la sfida di domani - Vai nel canale WhatsApp del Milanista > Il Milan ha recuperato Matteo Gabbia in vista della sfida di domani alle 12.30 con il Venezia. Il difensore era uscito nel derby di Coppa Italia per un problema ... 🔗msn.com

Venezia-Milan: le informazioni per i tifosi rossoneri in trasferta - AVM/Actv informa che, domenica 27 aprile 2025, in occasione della partita di Serie A del Venezia FC in casa allo stadio P. L. Penzo contro il Milan (ore 12:30), vengono ... 🔗milannews.it