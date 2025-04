Impatto tremendo tra auto e moto un ragazzo è gravissimo

auto e una moto.A fare maggiormente le spese dell’incidente il 18enne in sella alla motocicletta, ricoverato con la. Trentotoday.it - Impatto tremendo tra auto e moto, un ragazzo è gravissimo Leggi su Trentotoday.it Erano da poco passate le 15 di sabato 26 aprile quando sulla Statale del lago di Tenno, in direzione del passo del Ballino, si è verificato un violentissimo schianto tra un’e una.A fare maggiormente le spese dell’incidente il 18enne in sella allacicletta, ricoverato con la.

