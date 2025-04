Lorenzo Amoruso si sposa il sì emozionato di Afarin Mirzaei

Lorenzo Amoruso, ex calciatore e volto noto della TV, ha deciso di fare la proposta di matrimonio alla sua compagna, Afarin Mirzaei. Il romantico momento si è consumato nella splendida cornice del Four Seasons di Firenze, con una cena intima curata in ogni dettaglio.Sui social, Lorenzo ha condiviso una dolce foto di loro due, affiancata da una dedica profonda: “Ti amo non solo per quello che sei, ma per quello che sono io quando sto con te”. Accanto a lui, una raggiante Afarin, con il prezioso anello in evidenza.Afarin Mirzaei: un sì che profuma di futuroLa modella persiana, emozionatissima, ha raccontato ai suoi follower: “Ho detto sì, mille volte sì. Non avrei mai pensato che un giorno potesse essere così perfetto”. Notizieaudaci.it - Lorenzo Amoruso si sposa, il sì emozionato di Afarin Mirzaei Leggi su Notizieaudaci.it Un anello, una promessa e il sogno di una vita insiemeL’amore può sorprenderti quando meno te lo aspetti., ex calciatore e volto noto della TV, ha deciso di fare la proposta di matrimonio alla sua compagna,. Il romantico momento si è consumato nella splendida cornice del Four Seasons di Firenze, con una cena intima curata in ogni dettaglio.Sui social,ha condiviso una dolce foto di loro due, affiancata da una dedica profonda: “Ti amo non solo per quello che sei, ma per quello che sono io quando sto con te”. Accanto a lui, una raggiante, con il prezioso anello in evidenza.: un sì che profuma di futuroLa modella persiana, emozionatissima, ha raccontato ai suoi follower: “Ho detto sì, mille volte sì. Non avrei mai pensato che un giorno potesse essere così perfetto”.

