Dilei.it - Chiamamifaro a Verissimo, la lettera del fidanzato commuove

Come ogni weekend è tornato l’appuntamento con, il salotto di Canale5 dove ogni sabato e domenica pomeriggio Silvia Toffanin ospita numerosi personaggi del mondo della tv, del cinema e della musica, raccogliendo le loro storie ed emozioni attraverso le sue interviste. Oggi tra i vari ospiti ci sono stati anche alcuni dei ragazzi usciti dal programma Amici di Maria De Filippi come Senza Cri e Francesca, ma soprattutto lei,. Ecco cosa ha raccontato la ragazza ai microfoni di, ail suo percorso ad AmiciClasse 2001, figlia della giornalista Cristina Parodi e del sindaco di Bergamo Giorgio Gori, Angelica Gori – in arte– è stata una delle protagoniste dell’edizione 2025 di Amici: uscita dal talent lo scorso 13 aprile, Angelica era arrivata al pubblico lo scorso anno in occasione del Concertone del primo maggio a Roma, ma già in passato aveva fatto sentire la sua bellissima voce duettando con artisti come Ariete e Sangiovanni, aprendo anche il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari.