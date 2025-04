Castel Baronia allarme sicurezza opposizione chiama il Prefetto

Prefetto di Avellino per segnalare gravi criticità nella gestione della sicurezza pubblica e denunciare il mancato rispetto dei principi democratici da parte dell'Amministrazione comunale.L'incidente durante la Festa. Avellinotoday.it - Castel Baronia, allarme sicurezza: l'opposizione chiama il Prefetto Leggi su Avellinotoday.it I consiglieri di minoranza Famiglietti e Pastore hanno scritto nuovamente aldi Avellino per segnalare gravi criticità nella gestione dellapubblica e denunciare il mancato rispetto dei principi democratici da parte dell'Amministrazione comunale.L'incidente durante la Festa.

