Milan Napoli o Roma Galeone svela chi è in vantaggio per Allegri

Allegri pensa al grande ritorno in panchina, il suo mentore svela quella che potrebbe essere la sua prossima squadraIl valzer delle panchine inizia già a entrare nel vivo, in vista della fine della stagione e dell’inizio del calciomercato. Uno dei nomi più caldi in questo senso è sicuramente quello di Massimiliano Allegri, un allenatore che di certo può interessare e fare comodo a molti, vista la sua grande esperienza.Milan, Napoli o Roma? Galeone svela chi è in vantaggio per Allegri – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)C’è da essere certi, oltretutto, che dopo un anno di stop il tecnico livornese sia voglioso di tornare a mettersi alla prova e farlo in un club importante. Sulle pagine di Calciomercato.it abbiamo parlato, di recente, delle varie ipotesi che possono riguardarlo. Calciomercato.it - Milan, Napoli o Roma? Galeone svela chi è in vantaggio per Allegri Leggi su Calciomercato.it Massimilianopensa al grande ritorno in panchina, il suo mentorequella che potrebbe essere la sua prossima squadraIl valzer delle panchine inizia già a entrare nel vivo, in vista della fine della stagione e dell’inizio del calciomercato. Uno dei nomi più caldi in questo senso è sicuramente quello di Massimiliano, un allenatore che di certo può interessare e fare comodo a molti, vista la sua grande esperienza.chi è inper– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)C’è da essere certi, oltretutto, che dopo un anno di stop il tecnico livornese sia voglioso di tornare a mettersi alla prova e farlo in un club importante. Sulle pagine di Calciomercato.it abbiamo parlato, di recente, delle varie ipotesi che possono riguardarlo.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il pagellone: il Napoli frena l’Inter, psicodramma Milan, Roma e Bologna ora volano - Nella sfida scudetto i partenopei riprendono un Inter stanca mentre i rossoneri perdono male in casa contro la Lazio, venendo superati dalla Roma. La Juventus potrebbe rientrare in corsa per lo scudetto 🔗ilgiornale.it

CdS – Calciomercato, il pagellone: Roma da sufficienza, meno il Napoli. Milan e Juve ok - 2025-02-04 08:09:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS: Risolto il problema principale, quello del centravanti. Risolto bene, benissimo, visto l’inizio di Kolo Muani, due partite, tre gol: o farà svegliare anche Vlahovic o lo farà uscire definitivamente di scena. Dietro, per l’assenza di Bremer e la partenza di Danilo, arrivano due difensori portoghesi, Costa e Veiga, e l’inglese Kelly, da verificare nel nostro campionato. 🔗justcalcio.com

Serie A, arbitri 32a giornata: il derby Lazio-Roma a Sozza. Inter, Juventus, Napoli e Milan: tutte le designazioni - Sarà Simone Sozza l`arbitro del derby Lazio-Roma. L`AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni per la 32esima giornata... 🔗calciomercato.com

Approfondimenti da altre fonti

Milan, Napoli o Roma? Galeone svela chi è in vantaggio per Allegri; Galeone su Allegri: De Laurentiis lo stima, Conte potrebbe lasciare. Le panchine di Milan, Roma e Real Madrid...; Allegri? ADL lo stima. Ma le panchine di Milan, Roma e Real Madrid...; Galeone: «Vlahovic guadagna un milione al mese e non sa stoppare la palla. Allegri giusto per Milan e Roma». 🔗Approfondimenti da altre fonti

Galeone su Allegri: "De Laurentiis lo stima, Conte potrebbe lasciare. Le panchine di Milan, Roma e Real Madrid..." - Giovanni Galeone, ex allenatore nonchè mentore e amico di Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss ... 🔗msn.com

"Allegri? ADL lo stima. Ma le panchine di Milan, Roma e Real Madrid..." - Giovanni Galeone, mentore dell'ex Juve, fa il punto sul futuro dell'allenatore toscano: l'ipotesi Napoli ma non solo ... 🔗tuttosport.com

Galeone: "Adl stima Allegri, ma su di lui ci sono Milan, Real e Roma" - Mister Giovanni Galeone è stato interpellato sul futuro del suo illustre allievo Massimiliano Allegri sulle frequenze di Raddio Kiss Kiss Napoli. le sue parole: "Conte vede i ... 🔗tuttojuve.com