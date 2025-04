Vigilia di GG Team Wear Benevento 5 Italservice Pesaro le parole di Mimmo Marchesano

Team Wear Benevento 5. La squadra di mister Scarpitti, domani alle 20.45, ospiterà l'Italservice Pesaro per la giornata numero ventisei in serie A. Giovanni Zannola (Ostia Lido), Luca Paverani (Roma 2) ed Emilio Romano (Nola) arbitreranno l'incontro, Rosario Angelo Faiella (Castellammare di Stabia) sarà il cronometrista."Vogliamo vincere e continuare a lavorare finché la matematica non ci condannerà – le parole di Mimmo Marchesano alla viglia della gara. – Affrontiamo una squadra che merita rispetto ed è forte, l'assenza di Barichello peserà tanto per loro e noi abbiamo l'obiettivo di vincere davanti ai nostri tifosi. Personalmente sono contento della mia esperienza a Benevento, finalmente sono riuscito ad arrivare nella massima serie. Posso garantire che lotteremo fino alla fine".

