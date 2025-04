Funivia del Faito la moglie del macchinista Non può essere una fatalità queste morti meritano risposte

macchinista Eav ucciso dal crollo della Funivia del Faito di Castellammare di Stabia, consegnò alla moglie una lettera per il 25° anniversario del loro matrimonio. “Mi auguro di vivere fino al prossimo 25° anniversario e vedere ancora tante belle cose, vivere ancora tante emozioni insieme, ridere, crescere e vedere realizzato il sogno di nostro figlio, per il suo futuro e per il nostro contributo alla vita che avremo dato”, scrisse tra l’altro Parlato, ignaro che il destino gli aveva riservato altro.La vedova, la signora Elvira, ha letto il biglietto con la voce rotta dall’emozione e dal dolore. È uno dei passaggi più toccanti dei funerali, celebrati sabato nel primo pomeriggio dal Vescovo di Castellammare e Sorrento Francesco Alfano, in una città stretta a lutto tra bandiere a mezz’asta e serrande abbassate. Ilfattoquotidiano.it - Funivia del Faito, la moglie del macchinista: “Non può essere una fatalità, queste morti meritano risposte” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Un mese fa Carmine Parlato, ilEav ucciso dal crollo delladeldi Castellammare di Stabia, consegnò allauna lettera per il 25° anniversario del loro matrimonio. “Mi auguro di vivere fino al prossimo 25° anniversario e vedere ancora tante belle cose, vivere ancora tante emozioni insieme, ridere, crescere e vedere realizzato il sogno di nostro figlio, per il suo futuro e per il nostro contributo alla vita che avremo dato”, scrisse tra l’altro Parlato, ignaro che il destino gli aveva riservato altro.La vedova, la signora Elvira, ha letto il biglietto con la voce rotta dall’emozione e dal dolore. È uno dei passaggi più toccanti dei funerali, celebrati sabato nel primo pomeriggio dal Vescovo di Castellammare e Sorrento Francesco Alfano, in una città stretta a lutto tra bandiere a mezz’asta e serrande abbassate.

Ne parlano su altre fonti

Strage Faito, l'uscita della moglie del macchinista: "Amava la funivia" |VIDEO - Tante ore trascorse all'interno della stazione di Castellammare della funivia del Faito. Forse, la moglie di Carmine Parlato, il macchinista 58enne morto nell'incidente che ha tolto la vita ad altre tre persone e ne ha ferito gravemente un'altra, ha dovuto anche riconoscere il cadavere del marito... 🔗napolitoday.it

Carmine Parlato morto nella tragedia della funivia del Faito: lo strazio della moglie - Ore di angoscia, con i soccorsi resi complicati dalla nebbia, e quella cabina a monte dell’impianto del Faito di cui non si hanno più notizie ad alimentare col passare del tempo il timore di una tragedia. Morti il macchinista di bordo e tre turisti stranieri Fino al tragico epilogo, con la speranza vanificata dalle notizie che arrivano: è di 4 morti e un ferito grave il bilancio dell’incidente verificatosi sul monte Faito dove, a causa della rottura di un cavo, una cabina della funivia che collega Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, con la vetta, un panorama mozzafiato a ... 🔗notizieaudaci.it

Tragedia della funivia del Monte Faito, la moglie di Carmine Parlato: «Aiutate mio figlio, ha scoperto dai giornali che il papà è morto» - Elvira Arpino, moglie di Carmine Parlato, l?operatore Eav della funivia del Monte Faito morto nell'incidente di giovedì pomeriggio, 17 aprile 2025, è chiusa nel... 🔗leggo.it

Su questo argomento da altre fonti

La moglie di Parlato: 'Sul Faito non è stata fatalità'; Monte Faito, la moglie del macchinista morto nell'incidente: Non è stata una fatalità; Funivia del Faito: i funerali del macchinista morto e le parole drammatiche della moglie; Tragedia della Funivia Faito, la moglie di Carmine Parlato ai funerali: Non è stata una fatalità. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Tragedia della funivia del Faito: la richiesta di giustizia di Elvira Parlato - La tragedia della funivia del Faito ha scosso profondamente la comunità locale e ha portato alla luce interrogativi inquietanti sulla sicurezza dei trasporti. Elvira Parlato, moglie di Carmine, il ... 🔗notizie.it

Monte Faito, la moglie del macchinista morto nell'incidente: "Non è stata una fatalità" - Dopo la tragedia della funivia del Faito, parla Elvira Parlato, la moglie del macchinista Eav morto nell'incidente: "Carmine, sarò la tua voce. Terminati i momenti del plauso, viene il momento della g ... 🔗msn.com

Tragedia della Funivia Faito, la moglie di Carmine Parlato ai funerali: “Non è stata una fatalità” - A Castellammare di Stabia oggi i funerali del macchinista Eav Carmine Parlato, tra le quattro vittime della tragedia della Funivia del Faito del 17 aprile ... 🔗fanpage.it