Gabriella Carlucci 8220A 21 anni rimasi sfigurata in un incidente feci oltre 5 interventi per ricostruire il viso8221

Gabriella Carlucci ha parlato del rapporto con le sorelle Milly e Anna e della sua vita privata, in particolare dell'amore per il marito Marco e il figlio Matteo. Poi ha ricordato l'incidente avuto in Messico a 21 anni: " Leggi su Fanpage.it Ospite di Verissimo,ha parlato del rapporto con le sorelle Milly e Anna e della sua vita privata, in particolare dell'amore per il marito Marco e il figlio Matteo. Poi ha ricordato l'avuto in Messico a 21: "

