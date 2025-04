Roma al centro della diplomazia dopo Trump Zelensky Putin apre alla pace in Ucraina Meloni Giornata storica

Giornata storica per l`Italia e per il mondo intero”, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni mentre leader e personalità da tutto il mondo cominciavano a lasciare Roma a conclusione delle esequie di Papa Francesco e all’inizio, forse, di una nuova fase dei negoziati per arrivare alla fine della guerra in Ucraina. “Vedere Donald Trump e Volodymyr Zelensky che parlano sulla pace al funerale del ‘Papa della pace’ ha un significato enorme”, ha riassunto sempre la premier italiana.La foto del presidente americano e di quello ucraino seduti a colloquio nella Basilica di San Pietro ha fatto il giro del mondo, “un buon incontro”, ha scritto su Telegram il leader ucraino, “altamente simbolico e che potrebbe diventare storico se si raggiungessero risultati congiunti”. La Casa Bianca ha parlato di una interlocuzione “molto produttiva”. Ilfogliettone.it - Roma al centro della diplomazia: dopo Trump-Zelensky, Putin apre alla pace in Ucraina. Meloni: “Giornata storica” Leggi su Ilfogliettone.it “Unaper l`Italia e per il mondo intero”, ha detto la presidente del Consiglio Giorgiamentre leader e personalità da tutto il mondo cominciavano a lasciarea conclusione delle esequie di Papa Francesco e all’inizio, forse, di una nuova fase dei negoziati per arrivarefineguerra in. “Vedere Donalde Volodymyrche parlano sullaal funerale del ‘Papa’ ha un significato enorme”, ha riassunto sempre la premier italiana.La foto del presidente americano e di quello ucraino seduti a colloquio nella Basilica di San Pietro ha fatto il giro del mondo, “un buon incontro”, ha scritto su Telegram il leader ucraino, “altamente simbolico e che potrebbe diventare storico se si raggiungessero risultati congiunti”. La Casa Bianca ha parlato di una interlocuzione “molto produttiva”.

