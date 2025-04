Novak Djokovic Sensazioni diverse dopo 20 anni è il cerchio della vita E sul possibile ritiro…

Novak Djokovic è stato sconfitto da Matteo Arnaldi al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano ha prevalso in due set contro l’ex numero 1 del mondo e attuale numero 5 del ranking ATP, incappato nella seconda battuta d’arresto consecutiva al debutto in un torneo dopo quella rimediata un paio di settimane fa a Montecarlo contro il cileno Alejandro Tabilo. Il momento è estremamente complicato per il 37enne, anche se a marzo aveva raggiunto l’atto conclusivo a Miami.Il ribattezzato Nole ha analizzato la propria prestazione in conferenza stampa: “Ovviamente, dopo aver perso una partita, non ti senti mai bene, ma quest’anno mi è accaduto diverse volte al primo turno, purtroppo. Sapevo che sarebbe stata una partita d’esordio dura per me in questo torneo. Arnaldi è un giocatore davvero forte, di qualità, e io non ho giocato molte partite sulla terra battuta. Oasport.it - Novak Djokovic: “Sensazioni diverse dopo 20 anni, è il cerchio della vita”. E sul possibile ritiro… Leggi su Oasport.it è stato sconfitto da Matteo Arnaldi al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano ha prevalso in due set contro l’ex numero 1 del mondo e attuale numero 5 del ranking ATP, incappato nella seconda battuta d’arresto consecutiva al debutto in un torneoquella rimediata un paio di settimane fa a Montecarlo contro il cileno Alejandro Tabilo. Il momento è estremamente complicato per il 37enne, anche se a marzo aveva raggiunto l’atto conclusivo a Miami.Il ribattezzato Nole ha analizzato la propria prestazione in conferenza stampa: “Ovviamente,aver perso una partita, non ti senti mai bene, ma quest’anno mi è accadutovolte al primo turno, purtroppo. Sapevo che sarebbe stata una partita d’esordio dura per me in questo torneo. Arnaldi è un giocatore davvero forte, di qualità, e io non ho giocato molte partite sulla terra battuta.

