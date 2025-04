Matteo Renzi presenta L influencer al teatro Tosti di Ortona

Lunedì 28 aprile, alle ore 18, presso il teatro Tosti a Ortona, Matteo Renzi presenterà l'ultimo suo libro "L'influencer".Ad annunciarlo è il presidente regionale di Italia Viva, Camillo D'Alessandro: "Sarà una occasione per incrociare riflessioni nazionali con quanto accade in Abruzzo ed a.

"Questa è una legge sovietica": Matteo Renzi picchia duro, chi c'è nel suo mirino - Pubblichiamo un estratto del nuovo libro di Matteo Renzi, L'influencer (Piemme, pp. 198, euro 18), in cui l'ex premier e leader di Italia Viva contesta l'emendamento inserito nella legge di bilancio sui compensi ricevuti dai parlamentari che svolgono lavori all'estero. Da mesi si discute se modificare la legge sulle incompatibilità dei parlamentari. Una parte dei gruppi politici – ad esempio – chiede di introdurre tra gli elementi di incompatibilità il fatto di fare un secondo lavoro. 🔗liberoquotidiano.it

Licia Ronzulli al contrattacco su Matteo Renzi: «Ecco chi è: servo, bullo e sessista». Lo scontro dopo il fuorionda al Senato – Il video - La vicepresidente del Senato Lucia Ronzulli è partita al contrattacco contro Matteo Renzi. Con un post durissimo sui social, la senatrice di Forza Italia pubblica una foto dell’ex premier con la scritta in stampatello «il bullo». E il testo corredato al post non è da meno: «Ecco chi è Matteo Renzi – scrive Ronzulli – servo da debole e leone quando si illude di essere forte. Fulgido esempio di bullismo tra i “sacri” banchi del Parlamento, capace di esprimere giudizi sprezzanti, offensivi e sessisti. 🔗open.online

Renzi presenta "L'influencer": "Il pandoro della Meloni... è in cottura" - AGI - "Io penso che per ogni influencer arriva un pandoro... Per me il pandoro di Giorgia Meloni è in cottura e io faro' tutto il possibile perche' torni all'opposizione. Dobbiamo cercare di fare uno straccio di coalizione". Non ci va leggero il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, durante la presentazione del suo libro, in uscita domani, "L'influencer" al teatro Parenti di Milano. E sferra l'attacco verso la premier "A livello personale non ho alcun tipo di acrimonia nei confronti di Giorgia Meloni. 🔗agi.it

Matteo Renzi presenta "L'influencer" al teatro Tosti di Ortona - Lunedì 28 aprile, alle ore 18, presso il teatro Tosti a Ortona, Matteo Renzi presenterà l'ultimo suo libro "L'influencer". 🔗chietitoday.it

Matteo Renzi presenta "L'influencer" a San Donà di Piave - Matteo Renzi farà tappa a San Donà di Piave per presentare il suo nuovo libro “L’Influencer”, edito da Piemme. L’evento si terrà sabato 5 aprile, alle ore 11, alla Libreria Moderna, in via XIII ... 🔗veneziatoday.it

Matteo Renzi a Messina presenta il libro “L’influencer” - The post Matteo Renzi a Messina presenta il libro “L’influencer” appeared first on Tempostretto. 🔗msn.com