Concerti in piazza per il primo maggio a Siculiana ci sarà Paolo Vallesi per una tappa del tour Io noi 2025

Siculiana propone un eventi musicale in piazza con un cantante di livello nazionale per la festa dei lavoratori. Il primo maggio la "città degli sposi" ospiterà Paolo Vallesi. La sua presenza è confermata: sarà una tappa del tour 2025.

