Concorso Ufficio del Processo 2025 nuove assunzioni per diplomati e laureati scadenza 30 aprile 2025

Concorso Ufficio del Processo 2025 offre un'interessante opportunità di inserimento nella Pubblica Amministrazione, grazie a un bando che prevede assunzioni a tempo determinato fino al 30 giugno 2026. L'iniziativa, promossa nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è finalizzata al potenziamento della giustizia amministrativa. Profili richiesti: 12 posti disponibili per assistenti e .

