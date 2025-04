Madrid impresa di Arnaldi battuto Djokovic in due set

Arnaldi al Masters 1000 di Madrid: l'azzurro supera Djokovic in due set e vola agli ottavi.impresa straordinaria di Matteo Arnaldi al Masters 1000 di Madrid 2025.Il giovane talento italiano ha battuto Novak Djokovic con il punteggio di 6-3 6-4, conquistando un posto al terzo turno.Arnaldi ha dominato la partita con grande autorità, strappando il servizio al numero uno del mondo in entrambi i set e gestendo con maturità i momenti chiave dell'incontro. Sul centrale della Caja Mágica, il ligure ha messo in campo aggressività, lucidità e grande coraggio, riuscendo a contenere i tentativi di rimonta di Djokovic."Un sogno che si avvera" ha dichiarato Arnaldi subito dopo il match ancora visibilmente emozionato per la prova sostenuta contro un avversario che è una leggenda vivente del tennis.

Tennis, impresa Arnaldi: batte Djokovic, è al terzo turno a Madrid - Roma, 26 apr. (askanews) – Matteo Arnaldi si regala una vittoria memorabile contro il 24 volte campione Slam, Novak Djokovic, nel primo confronto in assoluto tra i due. L'azzurro si è imposto per 6-3 6-4, centrando i sedicesimi del Masters 1000 di Madrid dove sfiderà il bosniaco Dzumhur. Per Djokovic è un'altra sconfitta bruciante all'esordio, dopo il ko contro Tabilo a Monte Carlo. Ecco le parole di Arnaldi a fine match: "È un sogno che si avvera, Djokovic è sempre stato il mio idolo e per me era già un sogno poterlo affrontare, mi ero allenato con lui soltanto una volta.

Arnaldi, impresa senza precedenti: batte Djokovic in due set a Madrid - Al torneo di Madrid, Matteo Arnaldi ha compiuto un'impresa straordinaria battendo Novak Djokovic, numero 5 del mondo e tre volte vincitore del torneo. L'azzurro, attualmente al numero 44 del ranking ATP, ha dominato il match chiudendo in due set con il punteggio di 6-3, 6-4, sfruttando il secondo match point per assicurarsi una vittoria memorabile. Una prima volta da record per Arnaldi Questo successo segna la prima vittoria di Arnaldi contro un ex numero 1 del mondo e la quinta contro un top ten.

Madrid, impresa storica: Matteo Arnaldi batte Novak Djokovic - Madrid si tinge di azzurro: Matteo Arnaldi ha appena scritto una pagina indimenticabile della sua storia L'articolo Madrid, impresa storica: Matteo Arnaldi batte Novak Djokovic proviene da Il Difforme.

Atp Madrid 2025, impresa Arnaldi: battuto Djokovic in 2 set - Impresa di Matteo Arnaldi all'Atp Madrid 2025. L'azzurro, n°44 del mondo, approda al terzo turno grazie a una storica vittoria ai danni di Novak Djokovic, n°5 del ranking e tre volte vincitore del tor ...

L'emozione di Arnaldi e la battuta in diretta tv: "Me la stavo…" - Tutta la gioia e l'onestà del tennista azzurro dopo l'impresa contro Djokovic, battuto a sorpresa in due set, al Masters 1000 di Madrid ...

Tennis, Atp Madrid: impresa di Arnaldi, battuto Djokovic in 2 set - La sconfitta del serbo aggiunge ulteriore incertezza alla sua preparazione per il prossimo Roland Garros. Alla Caja Magica Djokovic tornava per la prima volta dal 2022, quando perse in semifinale da ...