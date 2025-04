Gp Spagna Marc Marquez domina in Sprint race Pecco Bagnaia terzo

Marc Marquez vince la Sprint race del Gran Premio di Spagna e si conferma la lepre da rincorrere, nonostante le difficoltà avute nella giornata di ieri. Ancora una volta, lo spagnolo ha preceduto al traguardo il fratello Alex Marquez, secondo, e Francesco Bagnaia, terzo. Sino ad ora Marc ha trionfato in tutte le Sprint stagionali: fatta eccezione per il primo passaggio odierno di Quartararo, l'otto volte iridato ha passato in testa tutti i giri delle gare del sabato.Il dominio Ducati è totale e vede tutte le moto della casa di Borgo Panigale nelle prime sei posizioni. Al quarto posto si piazza infatti Franco Morbidelli, Fermin Aldeguer e Fabio Di Giannantonio chiudono rispettivamente quinto e sesto. Nell'ordine, la top ten odierna è composta da Maverick Vinales, Marco Bezzecchi, Joan Mir e Pedro Acosta. Liberoquotidiano.it - Gp Spagna, Marc Marquez domina in Sprint race: Pecco Bagnaia terzo Leggi su Liberoquotidiano.it Per il momento non sembra esserci storia nemmeno a Jerez.vince ladel Gran Premio die si conferma la lepre da rincorrere, nonostante le difficoltà avute nella giornata di ieri. Ancora una volta, lo spagnolo ha preceduto al traguardo il fratello Alex, secondo, e Francesco. Sino ad oraha trionfato in tutte lestagionali: fatta eccezione per il primo passaggio odierno di Quartararo, l'otto volte iridato ha passato in testa tutti i giri delle gare del sabato.Il dominio Ducati è totale e vede tutte le moto della casa di Borgo Panigale nelle prime sei posizioni. Al quarto posto si piazza infatti Franco Morbidelli, Fermin Aldeguer e Fabio Di Giannantonio chiudono rispettivamente quinto e sesto. Nell'ordine, la top ten odierna è composta da Maverick Vinales,o Bezzecchi, Joan Mir e Pedro Acosta.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: problemi tecnici per Marc Marquez in avvio di FP1 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.13 Caduta di Alex Marquez, che perde l’anteriore e scivola nella staccata di curva 1. Nessuna conseguenza per lo spagnolo del team Gresini. 11.11 Morbidelli comincia a trovare il ritmo e si porta in sesta piazza con 1’37?7 alle spalle di Bagnaia, che torna proprio adesso ai box dopo un secondo run abbastanza breve. 11.09 Marc Marquez mette le cose in chiaro e, al secondo giro della sessione, si issa in vetta alla graduatoria in 1’37?188 con 51 millesimi di vantaggio su Alex. 🔗oasport.it

LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Quartararo sorprende nella FP2, Bagnaia cade e dietro a Marc Marquez - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.41 Marc Marquez ora spinge e ci sono intertempi record. 10.41 Giri lenti per Marc Marquez finora in 1:40 alto, per quanto riguarda Bagnaia gomme forse ancora fredde. 10.40 Nel frattempo giro lento di Marc Marquez in 1:39.119, condizionato chiaramente anche dalle bandiere gialle per la caduta di Bagnaia. 10.39 Stava spingendo Pecco, ma la Rossa non gli ha dato stabilità nella percorrenza di curva-7. 🔗oasport.it

LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: duello Marc Marquez-Bagnaia nella FP2 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.30 Quartararo dotato di grande velocità sulla M1. 10.29 Super Quartararo migliora ancora il suo tempo ed è secondo a 0.055 da Marc Marquez, scavalcando Bagnaia. 10.27 Marquez non migliora di pochissimo il suo miglior tempo, stampando in 1:38.041, mentre Bagnaia rientra ai box. Quartararo sale in classifica ed è quarto a 0.255. 10.26 Marc Marquez si porta davanti a tutti in 1:37. 🔗oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

GP Spagna 2025, classifica FP1: Alex Marquez davanti a Marc, 7° Bagnaia; Orari TV GP Spagna 2025: diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - MotoGP; Marc Marquez e Ducati al top nella Sprint di Jerez; MotoGP Spagna, dove vedere la gara di Jerez: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW. 🔗Su questo argomento da altre fonti

MotoGP 2025. GP di Spagna a Jerez. La Sprint con Zam e Lucio Cecchinello - DIRETTA 18,30 [VIDEO] - La quinta vittoria in gara corta di Marquez, il fratello ancora secondo, Bagnaia che dice il sabato dove parto, arrivo. Tanti temi da discutere con Lucio e gli appassionati ... 🔗moto.it

MotoGp, Gp Spagna 2025: M. Marquez vince gara sprint - Al Gp di Spagna 2025 di MotoGp Marc Marquez su Ducati ufficiale ha vinto la gara sprint, sul circuito di Jerez de la Frontera. Alle spalle del pilota ... 🔗msn.com

MotoGP 2025. GP di Spagna a Jerez. Marc Marquez: "Gli appassionati hanno cantato per me, Alex e Pecco, motociclismo puro!" - All'ottava vittoria su nove gare il campione spagnolo ha parlato della bellezza di correre a Jerez, ma anche di cosa si aspetta per domani: i rivali saranno ancora Alex, Bagnaia e Quartararo ... 🔗moto.it