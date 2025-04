Mister Movie Cime Tempestose 2026 Scandalo in arrivo Il casting scatena la polemica

Mister Movie | Cime Tempestose, critiche a Margot Robbie dopo le prime immagini - L'annuncio del cast per la nuova trasposizione cinematografica di "Cime Tempestose" ha generato un'ondata di reazioni contrastanti tra gli amanti del romanzo di Emily Brontë e gli appassionati di cinema. La scelta di Margot Robbie, celebre per il suo ruolo in "Barbie", per interpretare l'iconica Cathy Linton, ha innescato un acceso dibattito, con molti che esprimono seri dubbi sulla sua adeguatezza per la parte. 🔗mistermovie.it

Cime Tempestose: fine riprese per il film con Jacob Elordi e Margot Robbie - Le riprese di Cime Tempestose sono ufficialmente concluse e Jacob Elordi inganna l’attesa con parole che promettono un film "epico, visivamente ... 🔗cinematographe.it

Cime Tempestose, riprese finite. Jacob Elordi infiamma l'attesa: "Una vera epopea" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Cime Tempestose, riprese finite. Jacob Elordi infiamma l'attesa: 'Una vera epopea' ... 🔗tg24.sky.it

Cime Tempestose, Jacob Elordi celebra il film e Margot Robbie dopo la fine delle riprese: "È mozzafiato" - Jacob Elordi, protagonista del nuovo film tratto dal classico di Emily Brontë e diretto da Emerald Fennell, annuncia la fine delle riprese e celebra il talento del cast, tra cui Margot Robbie. 🔗msn.com