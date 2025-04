Esami di Maturità 2025 modelli MAD per sostituzione presidenti e commissari In aggiornamento

Esami di Maturità 2025, gli Uffici Scolastici Territoriali (UST) hanno attivato le procedure per la gestione delle sostituzioni di presidenti e commissari eventualmente assenti attraverso le MAD. Ecco gli avvisi regionali. Esami di Maturità 2025: cos'è la domanda MAD per la sostituzione di presidenti e commissari Per garantire la regolare organizzazione delle .

Esami di Maturità 2025: modelli MAD per sostituzione presidenti e commissari [In aggiornamento] - In vista degli Esami di Maturità 2025, gli Uffici Scolastici Territoriali (UST) hanno attivato le procedure per la gestione delle sostituzioni di presidenti e commissari eventualmente assenti attraverso le MAD. Ecco gli avvisi regionali. Esami di Maturità 2025: cos’è la domanda MAD per la sostituzione di presidenti e commissari Per garantire la regolare organizzazione delle […] The post Esami di Maturità 2025: modelli MAD per sostituzione presidenti e commissari [In aggiornamento] first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Esami di Stato 2025, l'ordinanza del ministro Valditara: come sarà la Maturità - "Un nuovo passo avanti per una scuola seria, formativa, che educhi al rispetto e alla responsabilità". Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato l'Ordinanza ministeriale che definisce le modalità di svolgimento dell'Esame di Stato per l'anno scolastico 2024/2025, che avrà inizio mercoledì 18 giugno 2025 alle ore 8:30 con lo svolgimento della prima prova scritta. Dall'anno scolastico in corso costituisce requisito per l'ammissione all'Esame di Stato lo svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) e/o delle attività ... 🔗iltempo.it

Maturità 2025, novità voto: punteggio massimo credito scolastico solo agli studenti con almeno 9 nel comportamento - Altra novità nella Maturità 2025 dalla legge 150 del 1° ottobre 2024: solo gli studenti con almeno 9 possono avere il punteggio massimo nel credito scolastico, influenzando così direttamente il voto finale dell'esame. Lo ricorda l'articolo11 dell'ordinanza n. 67 sull'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione pubblicata oggi dal MIM. L'articolo Maturità 2025, novità voto: punteggio massimo credito scolastico solo agli studenti con almeno 9 nel comportamento sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

