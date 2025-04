Monfalcone bene delega contro radicalizzazione islamica

delega specifica per il contrasto alla radicalizzazione islamica da parte del Comune di Monfalcone. Così l'assessore alle autonomie locali e alla sicurezza, Pierpaolo Roberti: "È una scelta opportuna e pienamente in linea con le. Triesteprima.it - "Monfalcone, bene delega contro radicalizzazione islamica" Leggi su Triesteprima.it Arriva il plauso della Regione per la scelta di istituire unaspecifica per il contrasto allada parte del Comune di. Così l'assessore alle autonomie locali e alla sicurezza, Pierpaolo Roberti: "È una scelta opportuna e pienamente in linea con le.

