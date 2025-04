Perugia Ferdinandi La Resistenza è un impegno quotidiano il 25 aprile vive in ogni nostra scelta

aprile è trascorsa, ma porto ancora addosso l'emozione, la responsabilità e la gratitudine che questa ricorrenza porta con sé", ha dichiarato il sindaco di Perugia, Vittoria Ferdinandi. "Ieri abbiamo celebrato la libertà e la Resistenza. Oggi sento ancora più forte il peso e la bellezza di doverle difendere. La Resistenza non è finita, non è solo un ricordo: è un esercizio quotidiano, è il coraggio di non abituarsi all'ingiustizia, di non chiudere gli occhi davanti a chi viene escluso, schiacciato, dimenticato".Ferdinandi ha sottolineato l'importanza di un chiaro impegno antifascista da parte di chi rappresenta le istituzioni: "Abbiamo ribadito che nessuno che ricopre un ruolo pubblico può permettersi di non dirsi antifascista. È un impegno scolpito dentro di me, che guida ogni mia scelta quotidiana".

