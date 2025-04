Manifesto antifascista davanti al panificio centinaia di persone da Lorenza Roiati Viva la resistenza viva Italia

Lorenza perchè con il gesto semplice di ieri ha risvegliato migliaia e migliaia di coscienze sul valore del 25 aprile, sui valori della resistenza sulla quale si fonda la Repubblica Italiana. Anconatoday.it - Manifesto antifascista davanti al panificio, centinaia di persone da Lorenza Roiati: «Viva la resistenza, viva l'Italia» Leggi su Anconatoday.it ASCOLI PICENO - “Grazie a tutti per essere qua e per aver accolto questo appello, ma soprattutto grazie aperchè con il gesto semplice di ieri ha risvegliato migliaia e migliaia di coscienze sul valore del 25 aprile, sui valori dellasulla quale si fonda la Repubblicana.

Striscione antifascista davanti alla panetteria, fornaia identificata dalla polizia ad Ascoli Piceno - L’imprenditrice ascolana, Lorenza Roiati, titolare del panificio “L’assalto ai forni” di Ascoli Piceno conosciuta a livello internazionale per i suoi prodotti, è stata visitata per due volte dalle forze dell’ordine locali per “accertamenti”. Il motivo è aver appeso al muro della sua attività, come ogni anno, lo striscione per festeggiare la liberazione con la scritta “25 Aprile, buono come il pane bello come l’antifascismo“. 🔗ilfattoquotidiano.it

