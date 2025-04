Verissimo Senza Cri fa chiarezza dopo le insinuazioni su di lei e Antonia Nocca Ho deciso di parlare perché

Verissimo, nella puntata di oggi, sabato 26 aprile, Senza Cri è intervenuta a commentare le insinuazioni su di lei e Antonia Nocca e sulla produzione di Amici di Maria De Filippi. Comingsoon.it - Verissimo, Senza Cri fa chiarezza dopo le insinuazioni su di lei e Antonia Nocca: "Ho deciso di parlare perché..." Leggi su Comingsoon.it Ospite a, nella puntata di oggi, sabato 26 aprile,Cri è intervenuta a commentare lesu di lei ee sulla produzione di Amici di Maria De Filippi.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Amici 24, tensioni in casetta per la classifica sulla condotta. TriGNO contro Antonia, Senza Cri e Vybes - Nell'ultimo daytime di Amici 24, la classifica sulla condotta degli allievi in casetta ha provocato nuove tensioni e una lite tra Antonia, Senza Cri, Vybes e TriGNO. 🔗comingsoon.it

Amici 2024, la corsa verso il serale si accende con i trionfi di Senza Cri e Dandy - Una scintilla di passione, un intreccio di speranze e un palcoscenico che a tratti mette i brividi. Queste sono le immagini che ci portiamo dentro ripensando a quanto è accaduto domenica 9 marzo, quando due allievi, che fino a poco tempo fa sembravano in cerca di un equilibrio, hanno afferrato quella maglia dorata che tutti […] L'articolo Amici 2024, la corsa verso il serale si accende con i trionfi di Senza Cri e Dandy è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Amici, Senza Cri rompe il silenzio sui social sul rapporto con Antonia: "Nessuna censura, è stata una scelta nostra" - L'ex allieva Senza Cri svela la verità sui presunti baci scambiati con Antonia Nocca e non mostrati in tv. Senza confermare la storia, la cantante ci ha tenuto a sottolineare che non c’è stata alcuna censura da parte della produzione di Amici. 🔗comingsoon.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Francesca Bosco e Senza Cri: l'intervista integrale; Verissimo, Senza Cri rompe il silenzio sulla storia con Antonia. Arriva la verità; Verissimo, Senza Cri fa chiarezza dopo le insinuazioni su di lei e Antonia Nocca: Ho deciso di parlare perché...; Amici 24, Senza Cri sul rapporto con Antonia: La produzione mi ha tutelato, il mio focus è la musica. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Nessuna censura”, Senza Cri parla di Antonia e fa delle precisazioni su Amici 24: “La produzione ha compreso la mia volontà” (VIDEO) - Senza Cri parla del legame con Antonia e difende Amici 24: "Non hanno censurato nulla. Il mio focus resta la musica”. 🔗gay.it

Verissimo, Silvia Toffanin fa una domanda a Senza Cri sul suo rapporto con Antonia: la risposta della cantante - Verissimo, Silvia Toffanin fa una domanda a Senza Cri sul suo rapporto con Antonia: la risposta della cantante. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione. 🔗isaechia.it

Senza Cri a Verissimo rompe il silenzio sulla relazione con Antonia: fuori tutta la verità - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com