Folle fuga in auto tra le vie di Parma schianto e botte ai poliziotti nel parco due uomini arrestati

arrestati a Via Aleotti per resistenza a pubblico ufficiale dopo un inseguimento e colluttazione con la Polizia. Notizie.virgilio.it - Folle fuga in auto tra le vie di Parma, schianto e botte ai poliziotti nel parco: due uomini arrestati Leggi su Notizie.virgilio.it Due stranieria Via Aleotti per resistenza a pubblico ufficiale dopo un inseguimento e colluttazione con la Polizia.

Ne parlano su altre fonti

Auto in fuga si ribalta a folle velocità e finisce incastrata in una scalinata: caccia ai “fuggitivi” - Capriolo (Brescia), 28 marzo 2025 – Momenti concitati, questa mattina, a Capriolo, in Franciacorta. Il bilancio è di un’auto, forse rubata, ribaltatasi e finita in fondo a un percorso pedonale e di un agente di polizia locale lievemente ferito. I fatti sono accaduti questa mattina attorno alle 11, in centro a Capriolo, quando una Golf bianca è transitata davanti al comando della polizia locale, che in quel momento stava uscendo di pattuglia, coordinata dal vicecomandante. 🔗ilgiorno.it

Folle fuga in auto, 21enne rischia di investire i poliziotti a Grottaglie: l'epilogo della vicenda - Un giovane di 21 anni è stato denunciato a Grottaglie per resistenza a pubblico ufficiale dopo una fuga in auto sospetta. 🔗notizie.virgilio.it

Fuga a folle velocità e cocaina in auto: lui condannato, lei assolta con formula piena - Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stata assolta “per non aver commesso il fatto” S. D. I., 29enne originaria del Molise ma residente a Benevento, coinvolta in un procedimento penale nato da un controllo antidroga avvenuto lo scorso 26 gennaio a Montesarchio, località Sferracavallo. La sentenza è arrivata oggi dal giudice monocratico del Tribunale di Benevento, la dottoressa Palmieri, che ha escluso ogni responsabilità della donna, disponendo la sua assoluzione con formula piena. 🔗anteprima24.it

Su questo argomento da altre fonti

Con l'auto sfonda la vetrina di un supermercato e ruba lattine, poi la folle fuga per le vie di Palermo; La folle fuga del ladro di auto; Folle fuga per Lodi: 25enne al volante senza patente fermato dopo un inseguimento; Ruba l’auto, poi la folle fuga per le vie del centro e l’aggressione agli agenti: arrestato. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Folle fuga in auto tra le vie Parma, schianto e botte ai poliziotti nel parco: due uomini arrestati - Due stranieri arrestati a Via Aleotti per resistenza a pubblico ufficiale dopo un inseguimento e colluttazione con la Polizia. 🔗virgilio.it

Con l'auto sfonda la vetrina di un supermercato e ruba lattine, poi la folle fuga per le vie di Palermo - Un giovane palermitano è stato arrestato per furto e ricettazione dopo una fuga a bordo di un'auto rubata tra le vie di Palermo. 🔗virgilio.it

Folle fuga con l’auto per 10 chilometri. Condannato a tre anni un 21enne - sfrecciando a folle velocità, al volante di un’automobile che risultava rubata e senza aver preso mai la patente. Dieci chilometri di fuga con protagonista un 21enne polacco, al volante di una ... 🔗msn.com