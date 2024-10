Esercitazione di protezione civile sulla linea ferroviaria Civitanova Marche – Fabriano (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’ampia Esercitazione di protezione civile si è svolta questa mattina lungo la linea ferroviaria Civitanova Marche – Fabriano, simulando un guasto a un treno regionale proveniente da Macerata. L’attività ha visto il coinvolgimento di diverse forze dell’ordine, dei servizi di emergenza e delle istituzioni locali, ponendo l’accento sull’importanza di testare le procedure di emergenza e coordinamento in situazioni di crisi. Scenario della simulazione: un guasto ferroviario La simulazione ha preso avvio con un treno regionale in partenza da Macerata con destinazione Fabriano, che ha improvvisamente accusato un guasto a un carrello frenante. Durante l’Esercitazione, un principio di incendio si è registrato all’interno della prima vettura, e il macchinista ha riportato ferite. Gaeta.it - Esercitazione di protezione civile sulla linea ferroviaria Civitanova Marche – Fabriano Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’ampiadisi è svolta questa mattina lungo la, simulando un guasto a un treno regionale proveniente da Macerata. L’attività ha visto il coinvolgimento di diverse forze dell’ordine, dei servizi di emergenza e delle istituzioni locali, ponendo l’accento sull’importanza di testare le procedure di emergenza e coordinamento in situazioni di crisi. Scenario della simulazione: un guasto ferroviario La simulazione ha preso avvio con un treno regionale in partenza da Macerata con destinazione, che ha improvvisamente accusato un guasto a un carrello frenante. Durante l’, un principio di incendio si è registrato all’interno della prima vettura, e il macchinista ha riportato ferite.

‘PRE-RES Montesarchio 2024’ - presentata l’esercitazione di Cittadinanza attiva e protezione civile - Tempo di lettura: 6 minutiSi è svolta presso la Prefettura di Benevento alla presenza delle componenti e strutture operative di protezione civile provinciali e della Direzione regionale di protezione civile, la riunione organizzativa di PRE RES ... (Anteprima24.it)

Protezione Civile - a 44 anni dal sisma esercitazione nel Sannio - Tempo di lettura: 2 minutiSarà la città di Montesarchio ad ospitare nel Sannio le attività esercitative conclusive del progetto “PRE-RES Montesarchio 2024”. Il programma è stato presentato a Palazzo di Governo a Benevento dagli amministratori ... (Anteprima24.it)

"Prometheus 2024" la grande esercitazione. Prove di disatri con la Protezione civile - Si chiama "Prometheus 2024" ed è il nome della grande esercitazione della Protezione civile comunale in programma per oggi. Si svolgerà oggi infatti domenica 20 ottobre la giornata individuata per la consueta esercitazione della Protezione civile ... (Lanazione.it)

Esercitazione congiunta di protezione civile : oltre 450 soccorritori nella zona del Brennero - Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata di ieri, una significativa esercitazione di protezione civile si è svolta nell’area del Brennero, coinvolgendo circa 450 soccorritori provenienti da Tirolo e Alto Adige. Questa operazione, denominata ... (Gaeta.it)