Metropolitanmagazine.it - Elezioni cruciali in Georgia: Russia o Europa? La situazione del Paese

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Leparlamentari insono state inquadrate come un momento esistenziale per la democrazia dagli attivisti che vogliono vedere il partito Sognono, vicino alla, estromesso dal potere “Si possono vedere in tutta Tbilisi”, dice Ana Tavadze, indicando la bandiera europea blu e gialla. L’attivista 27enne ha fatto campagna per tre diverse organizzazioni in vista delleparlamentari di oggi in. “Questerappresentano un momento esistenziale nella storia della”, ha dichiarato Tavadze, riflettendo sulla possibilità per ini di plasmare il futuro delall’interno dell’Ue o al di fuori di essa Quando oggi si apriranno le urne, milioni dini in patria e all’estero voteranno in un’elezione che la presidente Salome Zourabichvili ha definito un “referendum” sulla scelta deltra