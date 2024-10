Lanazione.it - Domani l’open day di Anastacia Fashion Academy

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) E’ in programmadalle 14day didi Sara Jo Mariotti (nella foto) presso la sede di Joes company produzioni teatrali il Canovaccio in via Carlo Cattaneo 155 dove saranno organizzati corsi di portamento professionale e personale, bon ton, make up (tenuto dalla visagista Mica Mihaela), posa fotografico e book fotografico professionale e di dizione. L’infatti insegna a chi è interessato a migliorare e aumentare la propria autostima, ad acquisire maggiore eleganza nella gestualità, migliorare il portamento, il proprio look personale, conoscere le regole del galateo in società e migliorare lo stile personale per lasciare un piacevole ricordo di sé. Il corso è rivolto a chi aspira a intraprendere una carriera nel mondo della moda, della Tv, della pubblicità, a partecipare ai concorsi di bellezza o lavorare come hostess per eventi.