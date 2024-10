Biccy.it - Deborah Lettieri e Alessandra Celentano si punzecchiano sui social

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tra i tradimenti degli alunni e le tensioni tra prof, quest’anno Amici sta regalando più dinamiche del Grande Fratello. Nella scuola è nata una catfight tra due maestre di danza, tutto è cominciato quandoha convocato le ballerine della scuola dando dei voti a tutte, anche a quelle degli altri prof. Quandol’ha scoperto non l’ha presa bene: “Non so sulla base di che cosa lei si arroghi il diritto di prendere le allieve degli altri e di stilare una classifica come se fosse il gran guru della danza. Lei fa le cose secondo le sue regole io secondo le mie” dice e affida un “lavoretto” alle ragazze per mostrare loro come “a seconda di come giochi le carte i risultati possono cambiare“. La nuova prof ha poi deciso di rispondere con un suo compito, infatti ha chiamato tutte le ballerine, le ha fatte esibire e poi ha stilato una classifica con dei voti.