De Luca | L’autonomia rompe i sistemi sanitario e scolastico

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ una battaglia che stiamo portando avanti da mesi. Ci sono due campi dove fare attenzione: la sanità pubblica e la scuola pubblica.differenziata significa la rottura del sistemanazionale e del sistemanazionale perché si potranno fare accordi regionali e così spacchiamo l’Italia”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, in tour nel Vallo di Diano, in provincia di Salerno, per incontrare cittadini e sindaci. Il governatore in mattinata si è recato a Sala Consilina dove, nell’auditorium del teatro “Mario Scarpetta”, ha evidenziato che: “non vogliamo fare una guerra ideologica Sud contro Nord, ma vogliamo cambiare l’attuale situazione dove il nostro Paese affonda in una palude burocratica. Noi vogliamo burocrazia zero per unire le forze dinamiche del nord e del sud”.