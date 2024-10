Corteo per la pace a Bari: cittadini in marcia contro le guerre e per un futuro di speranza (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Migliaia di Bari, cittadini di Bari, si sono riuniti in piazza Massari per partecipare a un’importante manifestazione nel contesto della mobilitazione nazionale per la pace. Questo evento, che ha coinvolto altre sei città italiane, si propone di alzare una voce forte e chiara contro tutte le guerre. Il Corteo, simbolo di unità e speranza, ha fatto tappa in piazza Prefettura, mettendo in risalto il desiderio collettivo di costruire un mondo migliore. La partecipazione di associazioni e movimenti L’evento ha visto la partecipazione attiva di diverse organizzazioni, tra cui la CGIL e l’ANPI, oltre a numerose associazioni studentesche. La presenza di tali gruppi riflette un forte impegno sociale e una richiesta condivisa di cambiamento. Gaeta.it - Corteo per la pace a Bari: cittadini in marcia contro le guerre e per un futuro di speranza Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Migliaia didi, si sono riuniti in piazza Massari per partecipare a un’importante manifestazione nel contesto della mobilitazione nazionale per la. Questo evento, che ha coinvolto altre sei città italiane, si propone di alzare una voce forte e chiaratutte le. Il, simbolo di unità e, ha fatto tappa in piazza Prefettura, mettendo in risalto il desiderio collettivo di costruire un mondo migliore. La partecipazione di associazioni e movimenti L’evento ha visto la partecipazione attiva di diverse organizzazioni, tra cui la CGIL e l’ANPI, oltre a numerose associazioni studentesche. La presenza di tali gruppi riflette un forte impegno sociale e una richiesta condivisa di cambiamento.

