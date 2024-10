Carrarese Prevendita fiacca col Cittadella. Oggi non ci sarà il tutto esaurito ai Marmi (Di sabato 26 ottobre 2024) La Carrarese confida che non si sia attenuato in una sola giornata l’effetto stadio e che anche quest’Oggi i tifosi carrarini possano gremire i vari settori del rinnovato impianto sportivo apuano. La Prevendita è stata buona ma non ottima. Da Cittadella verranno meno di un centinaio di sostenitori. Il tutto esaurito allo stadio dei Marmi sicuramente non ci sarà ma la speranza è che i 600 posti in più messi di nuovo a disposizione grazie alla deroga della sindaca possano venire riempiti. Del resto quella odierna è una partita se non fondamentale quanto meno molto importante per una Carrarese che vuole tirarsi fuori dalla zona retrocessione smentendo tutto e tutti. Oltre alle quote dei bookmakers adesso ci si sono messe anche le proiezioni dell’Intelligenza Artificiale che vede la Carrarese penultima al termine del campionato. Sport.quotidiano.net - Carrarese Prevendita fiacca col Cittadella. Oggi non ci sarà il tutto esaurito ai Marmi Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Laconfida che non si sia attenuato in una sola giornata l’effetto stadio e che anche quest’i tifosi carrarini possano gremire i vari settori del rinnovato impianto sportivo apuano. Laè stata buona ma non ottima. Daverranno meno di un centinaio di sostenitori. Ilallo stadio deisicuramente non cima la speranza è che i 600 posti in più messi di nuovo a disposizione grazie alla deroga della sindaca possano venire riempiti. Del resto quella odierna è una partita se non fondamentale quanto meno molto importante per unache vuole tirarsi fuori dalla zona retrocessione smentendoe tutti. Oltre alle quote dei bookmakers adesso ci si sono messe anche le proiezioni dell’Intelligenza Artificiale che vede lapenultima al termine del campionato.

