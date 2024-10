Canada, orrore al Walmart: trova la figlia in un forno (Di sabato 26 ottobre 2024) Le due avevano lo stesso turno di lavoro nel supermercato. La madre ha fatto la terrificante scoperta dopo aver cercato la figlia scomparsa Ilgiornale.it - Canada, orrore al Walmart: trova la figlia in un forno Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Le due avevano lo stesso turno di lavoro nel supermercato. La madre ha fatto la terrificante scoperta dopo aver cercato lascomparsa

