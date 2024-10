Calcio, Serie A: Napoli-Lecce 1-0 (Di sabato 26 ottobre 2024) 16.55 Quarta vittoria e ottavo risultato utile di fila per il Napoli, ora a +5 sull'Inter e +6 sulla Juventus. Lecce battuto 1-0 al 'Maradona'.Salentini penultimi a 5 punti, al 5° ko consecutivo. I padroni di casa fanno la partita e trovano anche il gol con Di Lorenzo, ma il Var annulla per fuorigioco. Meret salva il Napoli su testata di Baschirotto.Falcone si oppone a Ngonge.Stesso copione nel secondo tempo.Il muro giallorosso regge fino al 73' quando Di Lorenzo ribadisce in rete una respinta di Falcone su colpo di testa di McTominay. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 26 ottobre 2024) 16.55 Quarta vittoria e ottavo risultato utile di fila per il, ora a +5 sull'Inter e +6 sulla Juventus.battuto 1-0 al 'Maradona'.Salentini penultimi a 5 punti, al 5° ko consecutivo. I padroni di casa fanno la partita e trovano anche il gol con Di Lorenzo, ma il Var annulla per fuorigioco. Meret salva ilsu testata di Baschirotto.Falcone si oppone a Ngonge.Stesso copione nel secondo tempo.Il muro giallorosso regge fino al 73' quando Di Lorenzo ribadisce in rete una respinta di Falcone su colpo di testa di McTominay.

