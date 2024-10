Calcio a 5: la Meta Catania non sbaglia un colpo e vola all’Elite Round di Champions League (Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo tre partite semplicemente perfette nel Gruppo 8 del Main Round della Champions League di Calcio a 5, la Meta Catania – squadra campione d’Italia del futsal nostrano – si qualifica all’Elite Round della massima competizione continentale. Gli etnei, organizzatori del “gironcino” a quattro, dopo aver superato il Differdange (2-0) e il Linz (7-2), oggi si sono imposti per 6-2 sui lituani del Kauno Žalgiris legittimando in tutto e per tutto una superiorità tecnica visibile a tutti sin dai primi momenti di questo evento. Ora per i siciliani il livello si alzerà, perché si arriverà al livello delle “Big” europee. L’obiettivo sarà quello di provare a fare più strada possibile mettendo in lontananza il target della Final 4 del prossimo anno. Oasport.it - Calcio a 5: la Meta Catania non sbaglia un colpo e vola all’Elite Round di Champions League Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo tre partite semplicemente perfette nel Gruppo 8 del Maindelladia 5, la– squadra campione d’Italia del futsal nostrano – si qualificadella massima competizione continentale. Gli etnei, organizzatori del “gironcino” a quattro, dopo aver superato il Differdange (2-0) e il Linz (7-2), oggi si sono imposti per 6-2 sui lituani del Kauno Žalgiris legittimando in tutto e per tutto una superiorità tecnica visibile a tutti sin dai primi momenti di questo evento. Ora per i siciliani il livello si alzerà, perché si arriverà al livello delle “Big” europee. L’obiettivo sarà quello di provare a fare più strada possibile mettendo in lontananza il target della Final 4 del prossimo anno.

