Borseggiatrice seriale beccata con le mani nel marsupio arrestata Il giudice | Non potrà più accedere alle metro di Roma

Una donna di 30 anni, di origine bosniaca, è stata fermata alla stazione Termini della metropolitana di Roma mentre borseggiava dei viaggiatori. A seguito dell'arresto, riporta La Repubblica, le è stato imposto il divieto di accesso a tutta la rete metropolitana della capitale. La Borseggiatrice, già nota alle forze dell'ordine, era solita mescolarsi tra i passeggeri, avvicinarsi alle vittime fingendo di essere spinta dalla folla e, approfittando della confusione, sottrarre loro portafogli e altri oggetti di valore. L'ultimo episodio ha visto come vittime una coppia di turisti cinesi: la donna si è avvicinata fingendo di chiedere indicazioni per il Vaticano e ha utilizzato un giornale per coprire il marsupio di uno dei turisti. Poi lo ha aperto e gli ha sottratto il portafogli.

