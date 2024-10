Ilgiorno.it - Benji e Fede ripartono insieme: “L’amicizia più forte delle cicatrici”

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Milano – Dice il Vate che le espressioni di godimento si vedono solo con lo scorrimento lento. E, a sentire, di piacere nelle canzoni del loro nuovo album ce n’è parecchio. Titolo? ‘Rewind’. Tanto per rimanere in tema. Ieri Benjamin Mascolo &rico Rossi hanno presentato a Milano questa loro quinta fatica discografica e il 31 saranno all’Elnos Shopping di Ronca. Tutto nell’attesa del live al Forum che il 16 novembre celebrerà la loro reunion (all’insegna del sold-out) dopo anni di altre avventure, tra cui la strombazzatissima love story di Mascolo con l’attrice americana Bella Thorne. All’indomani dell’addio sotto le stelle dell’Arena di Verona, non tutti avrebbero scommesso su un ripensamento. E invece il cammino riparte da questo disco e dal Forum.