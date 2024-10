Balotelli a un passo dal Genoa. In serata la firma e lunedì le visite mediche (Di sabato 26 ottobre 2024) Balotelli a un passo dal Genoa. firma e visite mediche lunedì, contratto da 250 mila euro più bonus fino a giungo 2025. Il Genoa ha sciolto ogni riserva e insieme all’allenatore Gilardino ha deciso che Balotelli è la soluzione giusta per far fronte agli infortuni e risalire la classifica. In serata, le parti dovrebbero chiudere definitivamente l’accordo. Le visite mediche sarebbero fissate per lunedì. Per Di Marzio, il contratto fino a 2025 prevede un compenso per Balotelli tra i 400 e i 500 mila euro lordi legato a bonus e presenze. #Genoa have decided to sign Mario #Balotelli as a free agent. Contract until June 2025 (€0,25M + bonuses). Ilnapolista.it - Balotelli a un passo dal Genoa. In serata la firma e lunedì le visite mediche Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 26 ottobre 2024)a undal, contratto da 250 mila euro più bonus fino a giungo 2025. Ilha sciolto ogni riserva e insieme all’allenatore Gilardino ha deciso cheè la soluzione giusta per far fronte agli infortuni e risalire la classifica. In, le parti dovrebbero chiudere definitivamente l’accordo. Lesarebbero fissate per. Per Di Marzio, il contratto fino a 2025 prevede un compenso pertra i 400 e i 500 mila euro lordi legato a bonus e presenze. #have decided to sign Mario #as a free agent. Contract until June 2025 (€0,25M + bonuses).

