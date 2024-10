Metropolitanmagazine.it - Attacco israeliano contro l’Iran: «Colpiti obiettivi militari»

(Di sabato 26 ottobre 2024) La crisi in Medio Oriente ha fatto un nuovo, pericoloso salto di qualità nella notte tra venerdì e sabato quando Israele ha lanciato tre ondate di «attacchi di precisione»» in Iran in risposta ai missili iraniani dello scorso 1 ottobre. I vertici politici eStatunitensi sono stati avvertiti dell’operazione, ma – ha spiegato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, Sean Savett – non vi hanno preso parte. Nella notte sono stati condotti bombardamenti mirati sudegli ayatollah e dei loro proxy (sono stati infatti segnalati raid anche in Siria, probabilmentequalche unità dei Pasdaran).