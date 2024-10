Ilrestodelcarlino.it - Appuntamento con la ’Stracarducci’. Camminata tra i gioielli delle Mura

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tutto pronto per la ‘StraCarducci’, unclassico dedicato ai giovanissimi e organizzato ogni anno dall’istituto scolastico cittadino. Si tratta della quinta edizione dellanon competitiva in programma martedì 29 ottobre dalla Porta degli Angeli, aperta a tutti e organizzata dalle classi 4E e 4F del liceo ‘G. Carducci’ di Ferrara. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Ferrara e con il supporto di Avis provinciale, Admo Ferrara e altre attività del territorio e non solo. I dettagli dell’iniziativa sono stati presentati ieri mattina nell’aula magna del liceo ‘Carducci’, alla presenza dell’assessore allo sport Francesco Carità, la dirigente scolastica Lia Bazzanini, gli alunni Jacopo Boni, Anna Fracasso, Emma Balestra e Giovanni Cervi.